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İzmir’de eğitim veren bir kurum, hızlı okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler, 74, 68 ve 56 sayfalık üç kitabı 1 dakika gibi kısa bir sürede okuyup anladı.
İHA'nın haberine göre; Kurumun kurucusu Hazel Göçmen, “74 sayfalık bir kitabı 1 dakikada okuyabilmek için ekstra bir beyne ihtiyacımız yok. Bunu herkes kolaylıkla yapabilir” dedi.
Bir kişisel gelişim kursu, hızlı okuma tekniği eğitimi kapsamında ilginç bir etkinliğe imza attı. 11 öğrenci, kameraların da bulunduğu bir ortamda 74, 68 ve 56 sayfalık üç kitabı aynı anda okumaya başladı. Sayfa sayısı en fazla olan kitap, en fazla 2 dakika gibi kısa bir sürede bitti. Anlama oranlarının yüzde 100’ü bulduğu etkinlikte en az anlama oranı ise yüzde 50 oldu. Hızlı kitap okumanın yetenek olmadığını, herkesin tekniğini öğrenmesi halinde bunu başarabileceğini belirten Göçmen, “Hızlı okuma tekniğini, herkesin uygulayabileceğinin bilinmesi gerekiyor. 74 sayfalık bir kitabı 1 dakikada okuyabilmek için ekstra bir beyne ihtiyacımız yok. Bunu herkes kolaylıkla yapabilir. Sadece hızlı okuma tekniğini ve bu tekniğin içindeki aşamaları öğrenmeleri gerekiyor” diye konuştu.
BÜTÜN SINIF BAŞARDI
Etkinlik hakkında bilgi veren Göçmen, “Hızlı okuma etkinliğimizde öğrencilerin kitapları kaç dakika okuyacaklarını ve okuduklarını ne kadar anladıklarını test ettik. Öğrenciler daha önce okumadıkları kitapları çok kısa sürede okudu. Kimi 50 saniyede okudu, kimi 1 dakikada okudu. En uzun okuma süresi ise 2 dakikaydı. Ardından kitaplarla ilgili 10 soruluk bir test yaptık. Anlama oranları yüzde 90, yüzde 100 oldu. En düşük anlama oranı yüzde 50 idi. Hızlı okumayı tek kişinin değil; bütün sınıfın yapabileceğini anlatmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
"HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR"
Hızlı okuma tekniğini öğrenen birinin günlük hayatının büyük oranda kolaylaştığını kaydeden Göçmen, şöyle konuştu: “Haberleri okurken, borsayı takip ederken, sözleşmeleri imzalarken, sınava girerken, kitap okurken bu tekniği uygulamak fayda sağlıyor. Hızlı okuma tekniğini öğrenen biri yabancı dilde okurken de bunu kolaylıkla uygulayabilir. Hızlı okuma tekniği kalıcıdır. Sadece eğitim bittikten sonra bu teknikle kitap okumaya devam etmesi gerekiyor.”
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