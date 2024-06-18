75 kişi davet yemeğinden sonra zehirlendi
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu
Giriş: 18.06.2024 - 01:03 Güncelleme: 18.06.2024 - 01:03
Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.
Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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