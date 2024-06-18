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        Haberler Gündem Güncel 75 kişi davet yemeğinden sonra zehirlendi | Son dakika haberleri

        75 kişi davet yemeğinden sonra zehirlendi

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 01:03 Güncelleme: 18.06.2024 - 01:03
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        75 kişi davet yemeğinden sonra zehirlendi
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        Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

        Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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