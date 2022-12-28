75 metreden akan Susuz Şelalesi'nde donma

AA

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.

BUZLANDI, SARKITLAR OLUŞTU Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı. Sarkıtların oluştuğu şelale, AA ekibince drone ile görüntülendi.