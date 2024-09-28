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        Haberler Gündem Güncel 75 yaşındaki adamı darbeden bir kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        75 yaşındaki adamı darbeden bir kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:54
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        75 yaşındaki adamı darbeden kişi tutuklandı
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        Adalet Bakanlığı "Osmaniye ilimizin Dumlupınar mahallesinde yaşlı bir vatandaşımızın fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs Ö.Ü. çıkarıldığı Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." denildi.

        SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet D'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki sokakta darbedilmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

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        İKİSİ DE 18 YAŞINDA

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. (18) ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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