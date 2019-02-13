- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Osmaniye'de evliliklerinde 75 yılı geride bırakan 97 yaşındaki Battal ve 95 yaşındaki Döndü Kaçar çifti, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor.
AA'nın haberine göre Kaçar çifti aradan geçen 3 çeyrek asra rağmen birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye devam ediyor. 9 çocuğu ve 30'dan fazla torunu olan çift, torunlarının çocuklarını da görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Döndü Kaçar'ın bacakları ve belindeki rahatsızlık nedeniyle evin bütün işlerini Battal Kaçar üstlenirken, çiftin ilk günkü sevgiyle süren evliliği örnek oluyor.
Battal Kaçar, evin bütün ihtiyaçlarını elinden geldiğince yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Yemeği yapıyorum, hanımın yatağını yapıyorum. Mecbur kalınca her şeyi yapıyorsun. Her ihtiyacımızı görüyoruz. Yeri geldi mi çayını da pişiriyorum, makineye çamaşır atıp seriyorum. Hiç gocunmuyorum. Eş olarak görevim" dedi.
Kaçar, 75 yıllık evliliklerinin sırrının birbirlerini kırmamak olduğunu belirterek, yeni evleneceklere ve evli çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:
"Birbirinizi kırmayın, dökmeyin. Bizim yaşlarımızı düşünün. Bunca yıldır birbirimizin kahrını çekiyoruz. Elden ayaktan düştükten sonra tek dayanağınız eşiniz olur. Çoluk çocuk gelip bakamaz. Gençlere ve evleneceklere tavsiyem, birbirinizi bir hiç uğruna kırıp dökmeyin. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, hürmet etmek, gönlü kırıldıysa hemen gönlünü almaktır. Sevdiğinin gönlünü almazsan geçinemezsin."
Döndü Kaçar da eşine her gün dua ettiğini ve Allah'tan sağlığını dilediğini söyledi.
Eşinin rahat edeceği yaşta kendisine bakmak zorunda kaldığını ifade eden Kaçar, "Allah ona şifalık versin. Çayımı demler, sobayı yakar, sofrayı kaldırır. Herkese tavsiyem, inşallah siz de bizim gibi olun. Allah eşimden razı olsun. Eğer çiftler birbirlerini tutar, birbirinin sözünden çıkmazsa o zaman mutlu olurlar." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.