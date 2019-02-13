Osmaniye'de evliliklerinde 75 yılı geride bırakan 97 yaşındaki Battal ve 95 yaşındaki Döndü Kaçar çifti, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor.

AA'nın haberine göre Kaçar çifti aradan geçen 3 çeyrek asra rağmen birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye devam ediyor. 9 çocuğu ve 30'dan fazla torunu olan çift, torunlarının çocuklarını da görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Döndü Kaçar'ın bacakları ve belindeki rahatsızlık nedeniyle evin bütün işlerini Battal Kaçar üstlenirken, çiftin ilk günkü sevgiyle süren evliliği örnek oluyor.

Battal Kaçar, evin bütün ihtiyaçlarını elinden geldiğince yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Yemeği yapıyorum, hanımın yatağını yapıyorum. Mecbur kalınca her şeyi yapıyorsun. Her ihtiyacımızı görüyoruz. Yeri geldi mi çayını da pişiriyorum, makineye çamaşır atıp seriyorum. Hiç gocunmuyorum. Eş olarak görevim" dedi.

Kaçar, 75 yıllık evliliklerinin sırrının birbirlerini kırmamak olduğunu belirterek, yeni evleneceklere ve evli çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Birbirinizi kırmayın, dökmeyin. Bizim yaşlarımızı düşünün. Bunca yıldır birbirimizin kahrını çekiyoruz. Elden ayaktan düştükten sonra tek dayanağınız eşiniz olur. Çoluk çocuk gelip bakamaz. Gençlere ve evleneceklere tavsiyem, birbirinizi bir hiç uğruna kırıp dökmeyin. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, hürmet etmek, gönlü kırıldıysa hemen gönlünü almaktır. Sevdiğinin gönlünü almazsan geçinemezsin."

Döndü Kaçar da eşine her gün dua ettiğini ve Allah'tan sağlığını dilediğini söyledi.

Eşinin rahat edeceği yaşta kendisine bakmak zorunda kaldığını ifade eden Kaçar, "Allah ona şifalık versin. Çayımı demler, sobayı yakar, sofrayı kaldırır. Herkese tavsiyem, inşallah siz de bizim gibi olun. Allah eşimden razı olsun. Eğer çiftler birbirlerini tutar, birbirinin sözünden çıkmazsa o zaman mutlu olurlar." diye konuştu.