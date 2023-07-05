Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamları ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar!

Milyonarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı belirlendi. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam sonrasında yeni aylıkların ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından merak ediliyor. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL aylık alan emeklilerin yeni zamlı emekli maaş rakamları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    Memur ve emekli zammında sona gelindi. Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Söz konusu zam oranlarının belli olmasıyla birlikte "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?" sorusu emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte yeni zamlı emekli maaşı rakamları…
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

    Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

    Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zam oranları ne kadar olacak? Zamlı yeni emekli maaşı/aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

    7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı çalışmayla netleşecek. Emekli maaşlarının son hali refah payı düzenlemesi ile bakanlık tarafından açıklanacak. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.