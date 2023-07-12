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Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK? Kök maaşı 6 bin lira olan emeklilier yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek. Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL'ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak. Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.