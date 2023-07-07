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        7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve yüzde kaç zam alacak?

        Türkiye genelinde 12 milyondan fazla emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli zam oranları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan 6 aylık enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından emekliler, ne kadar ve yüzde kaç zam alacaklarına ilişkin aramalar yapmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur'lu binlerce emekli; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve yüzde kaç zam alacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, güncel zam oranları hakkında detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:50
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        2023 Temmuz ayı emekli maaşı zammı belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce emeklinin hakkında yoğun araştırmalar yaptığı konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulması ile birlikte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşları hakkında detaylar...

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        TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

        TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

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        SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

        AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

        Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

        Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

        Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

        7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

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        7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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        7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen maaşların nihai hali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı çalışmayla netleşti. Emekli maaşlarının son hali refah payı düzenlemesi ile bakanlık tarafından açıklandı. 

        SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil        

         

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.

        EMEKLİYE DE EK ZAM GELİYOR!

        Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çalışma başlatılması için talimat verdiğini açıkladı.

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