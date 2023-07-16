7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaşı alanların yeni emekli aylığı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş zammı yüzde 25 olarak açıklandı. Son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Yapılan yeni zamların ardından SSK ve Bağ-Kur'lu 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacağını sorgulamaya başladı. İşte, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL aylık alan emeklilerin yeni zamlı emekli maaş tablosu... Habertürk Giriş: 16.07.2023 - 15:03 Güncelleme: 17.07.2023 - 00:11 facebook

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Emekli ve memur maaş zam oranları kesinleşti. Yapılan düzenleme ile Temmuz-Ocak ayları arasında geçerli olacak en düşük yeni emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Ayrıca SSK ve Bağkır emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli aylığının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ! TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor. TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.