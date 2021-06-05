765 yerleşim yerinde seçmen yarın sandık başına gidecek

AA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gidilecek.

Böylece, 765 yerde yarın ara seçim heyecanı yaşanacak.

- Seçmenler ve görevliler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, yapılacak seçimlere ilişkin dün illere yazı gönderilerek, YSK'nin talebi doğrultusunda seçimlerde görev alacaklar ile seçmenlerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği belirtildi.

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri gerektiği aktarılan yazıda, muafiyetin, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olduğuna işaret edildi.

Yazıda ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.