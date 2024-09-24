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        Meriç Ovası'ndaki proje tamamlandı: 78 bin dekarlık arazide modern sulama

        Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan "Edirne Meriç Sulaması" Projesi ile Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşuyor. Sulama yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tüfekçi, "Çok güzel bir proje. Her tarlanın başına suyu getirdiler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:55
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        Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan "Edirne Meriç Sulaması" Projesi tamamlandı.

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        Kentin bereketli topraklarını suyla buluşturacak proje için çalışmalara 3 yıl önce başlandı.

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        Ekipler proje kapsamında 260 kilometrelik boru hattı döşerken suyun ulaşacağı her tarlanın başına su alma noktaları yerleştirildi.

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        Üyüklütatar ve Doyran köylerine iki pompa istasyonu kuruldu. Bu istasyonlar aracılığıyla tonlarca metreküp nehir suyu kapalı sistem sulamayla tarlalara ulaştırılacak.

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        DSİ'nin kentteki en büyük sulama yatırımlarından olan proje kapsamında pompa istasyonlarındaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2025'te üreticiler suyu kullanmaya başlayacak.

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        Üyüklütatar köyü üreticilerinden Vahdettin Tüfekçi, sulu tarımla birlikte üretim kapasitelerinin artacağını söyledi.

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        Sulama yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Vahdettin Tüfekçi, "Çok güzel bir proje. Her tarlanın başına suyu getirdiler. Gelecek sene sulama imkanından faydalanacağız. Köyümüzde yer altı suyu kullanarak sulama yapıyorduk, kuyularda su miktarı azalmaya başladı, çok gerekli bir projeydi. Çeltik biraz fazla su istiyor, onu kullanınca göreceğiz ama diğer mahsullerde yüzde 100 katkı yapa" dedi.

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        Üretici Özcan Çetin de projenin tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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        Suyun tarımsal üretim için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çetin, "Böyle güzel bir proje için öncelikle devletimize teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel olacak. Her tarlanın başına su geldi. Sulama maliyetlerimizin düşmesini bekliyoruz. Meriç Nehri'ndeki su boşa gitmeyecek ve sudan faydalanacağız. Yer altı sularının kullanımını azaltmış olacağız" diye konuştu.

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        #meriç ovası
        #edirne
        #edirne meriç sulaması
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