Suyun tarımsal üretim için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çetin, "Böyle güzel bir proje için öncelikle devletimize teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel olacak. Her tarlanın başına su geldi. Sulama maliyetlerimizin düşmesini bekliyoruz. Meriç Nehri'ndeki su boşa gitmeyecek ve sudan faydalanacağız. Yer altı sularının kullanımını azaltmış olacağız" diye konuştu.