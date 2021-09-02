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İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen ve dünyanın en eski film festivali olan 78. Venedik Film Festivali başladı.

Festival açılışında, Parallel Mothers filminin İspanyol yönetmeni Pedro Almadovar ile başrol oyuncuları; Penelope Cruz, Milena Smit'in katıldığı geleneksel kırmızı halı geçişi, açılış töreni ve filmin gösterimi yapıldı.

Venedik'te dünya prömiyeri yapılan dram türündeki Parallel Mothers filmi, aynı gün doğum yapan iki anne ve paralellik arz eden hayatlarını konu alıyor.

Açılış gecesinde ayrıca, Oscar ödüllü İtalyan aktör Roberto Benigni de yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü aldı.

Benigni, ödülünü kendisi gibi oyuncu olan Nicoletta Braschi'ye adadı.

78. Venedik Film Festivali, 11 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.