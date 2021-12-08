8 Aralık Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike", Sadakatsiz, Öldürme Arzusu, Annemizi Saklarken, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30: Beni Böyle Sev
16.30: Seksenler
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike"
22.25: Dünya Hali
01.35: Masumlar Apartmanı
03.15: Yok Olmadan Keşfet
03.45: Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber
20.00: Öldürme Arzusu
22.15: Çinli Satıcı
00.15: Öldürme Arzusu
02.45: Çinli Satıcı
04.15: Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kuruluş Osman
00.20: Kalp Yarası
03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05.35: Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Sadakatsiz
23.45: Bir Nefes Yeter
02.00: Gelinim Mutfakta
04.30: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kaderimin Oyunu
18.30: Star Haber
20.00: Annemizi Saklarken
03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan
05.00: Kaderimin Oyunu
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00: Kanunsuz Topraklar
23.45: El Kızı
02.45: Yasak Elma
05.00: Kefaret
06.00: Kadın
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00: MasterChef Türkiye
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi
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