Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon 8 Aralık yayın akışı - Bugün TV'de neler var? 8 Aralık dizileri
ABONE OL

Bugün TV'de neler var? 8 Aralık yayın akışı (Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV, Fox Tv)

Televizyon ekranlarında bu akşamı seyirci karşısına çıkacak diziler ve filmler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 8 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve filmler belirlendi. Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Aralık 2021 Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

8 Aralık yayın akışı - Bugün TV'de neler var? 8 Aralık dizileri

8 Aralık Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike", Sadakatsiz, Öldürme Arzusu, Annemizi Saklarken, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30: Beni Böyle Sev

16.30: Seksenler
19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine
20.00: Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike"

22.25: Dünya Hali
01.35: Masumlar Apartmanı

03.15: Yok Olmadan Keşfet
03.45: Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber
20.00: Öldürme Arzusu
22.15: Çinli Satıcı
00.15: Öldürme Arzusu
02.45: Çinli Satıcı
04.15: Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kuruluş Osman
00.20: Kalp Yarası

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Sadakatsiz
23.45: Bir Nefes Yeter
02.00: Gelinim Mutfakta
04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kaderimin Oyunu
18.30: Star Haber
20.00: Annemizi Saklarken

03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan
05.00: Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00: Kanunsuz Topraklar

23.45: El Kızı
02.45: Yasak Elma
05.00: Kefaret
06.00: Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00: MasterChef Türkiye
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları belli oldu
TELEVİZYON Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları
Yalnız Kurt oyuncuları kim? Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor?
TELEVİZYON Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor?
MasterChef eleme potasına kim girdi? 7 Aralık eleme adayları
TELEVİZYON MasterChef eleme potasına kim girdi?
Reyting sonuçları 7 Aralık: Son dakika reyting sıralaması
TELEVİZYON Güncel reyting sıralaması
Üç Kuruş 7. bölüm ön izlemesi! Show TV Üç Kuruş dizisi izle
TELEVİZYON Üç Kuruş 7. bölüm ön izlemesi
Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Show TV Aziz dizisi izle
TELEVİZYON "Adem ile Dilruba evlenecek mi?"
Exxen'e nasıl üye olunur? İşte Exxen aylık üyelik ücretleri
TELEVİZYON Exxen'e nasıl üye olunur? İşte fiyat listesi
Güldür Güldür oyuncuları kim? Güldür Güldür Show 2021 kadrosu
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları
Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimdir, isimleri ne?
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları kim?
Sana Söz oyuncuları kim? Sana Söz dizisi konusu ve oyuncuları
TELEVİZYON Sana Söz dizisi oyuncuları kim?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.