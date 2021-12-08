8 Aralık Çarşamba günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike", Sadakatsiz, Öldürme Arzusu, Annemizi Saklarken, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30: Beni Böyle Sev

16.30: Seksenler

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike"

22.25: Dünya Hali

01.35: Masumlar Apartmanı

03.15: Yok Olmadan Keşfet

03.45: Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber

20.00: Öldürme Arzusu

22.15: Çinli Satıcı

00.15: Öldürme Arzusu

02.45: Çinli Satıcı

04.15: Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kuruluş Osman

00.20: Kalp Yarası

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Sadakatsiz

23.45: Bir Nefes Yeter

02.00: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kaderimin Oyunu

18.30: Star Haber

20.00: Annemizi Saklarken

03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan

05.00: Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00: Kanunsuz Topraklar

23.45: El Kızı

02.45: Yasak Elma

05.00: Kefaret

06.00: Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00: MasterChef Türkiye

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi