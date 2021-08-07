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8 asırlık mezarlıkta, Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu

Kayseri’de 13’üncü yüzyıla ait Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içinde yapılan kazılarda, Anadolu Selçuklu dönemine ait kümbet (anıt mezar) bulundu. Kümbetin kitabesinin bulunması için çalışmalar sürüyor

8 asırlık mezarlıkta, Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu
DHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Kültür Dergisi’nde tarihçi Mehmet Çayırdağı tarafından makale yayınlandı.

DHA'nın haberine göre Çayırdağı makalesinde, yaptığı çalışmalar sonucu 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında kümbet olabileceğini kaleme aldı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ekipleri Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nden alınan izin ile Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde kazı çalışmalarına başladı.

Pazartesi günü başlayan kazıların sonucunda, tarihçi Çayırdağı’nın bahsettiği kümbete ulaşıldı.

Anadolu Selçuklu dönemine ait kümbetin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda kümbetin kitabesine ulaşılmaya çalışılıyor. Kazı çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği bildirildi.

Kayseri’de çok sayıda kümbet olduğunu belirten tarihçi Mehmet Çayırdağı, "Kayseri, türbeler ve kümbetler şehri. Kayseri’de birbirinden farklı mimaride inşa edilmiş türbe ve kümbetler var. Kümbet demek, türbenin kubbeli halidir. Kümbetle türbenin arasında hemen hemen bir fark yok. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı son zamanlarda daraltılmış. Kayseri’nin tarihi ayakta kalmış en eski mezarlıklarından biridir. Bu mezarlığın içine normal mezarların yanında Selçuklu döneminden beri cenazeler konuluyor" diye konuştu.

‘HEYECANLA BEKLİYORUZ’

Kazı çalışmalarına değinen Mehmet Çayırdağı, “Yapılan çalışmalarda henüz zemin bulunmuş değil. İyice zemine kadar inilecek, ondan sonra etrafı açılacak ki dış duvarlar da ortaya çıksın. İnşallah düşüncelerimizi takviye edecek şeyler çıkacak. Türbenin üst katı yıkılmış, alt katı kalmış.

Alt katında da bu mezarlık içinde çürüyen cesetlerden kalan kemikler kalabalık teşkil ediyordu. Eski dönemde halk onu kaldırıp, yerine yeni cesetleri rahat koyabilmek için kemikleri buraya getirip yığıyorlardı. Bunun için halk arasında buraya ‘kemiklik’ deniliyordu. Tabi buranın kümbet olduğunu kimse bilmiyor. Ben, bütün yazılarımda ve konuşmalarımda bu bölgenin üzerinde durdum.

Yazılarımda, ‘Orada Selçuklu türbesinin birinci katı var. Açılması, kazılması lazım’ dedim. Epey bir zaman sonra nihayet bu arzum gerçekleşti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi orada bir kazı başlattı. Mimarisinden erken Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Etrafı da açılsın bakacağız. Türbenin sahibine ait bir kitabe mezar taşı bulunabilecek mi? Bunu heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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