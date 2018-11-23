12 Kasım tarihinde TEM yolunda Sapanca mevkiinde arızalanan otomobiline bakmak için durduğu emniyet şeridinde TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasret Kayran'ın (35), geçen hafta Cuma günü tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. 4 aylık hamile olan Zehra Kayran eşinin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Hasret Kayran'ın organları, ameliyatla alınarak, nakil bekleyen 5 hastaya ulaştırıldı. Zehra Kayran, 8 aylık eşinin organları sayesinde 5 hastanın sağlığına kavuştuğunu öğrenince buruk da olsa mutluluk yaşadı.

DHA'nın haberine göre Zehra Kayran, "Kaza Sapanca'da oldu. Kaza olduktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Zaten onu ilk orada gördüm. Gözünü kapalı gördüğümde anladım zaten. Doktorların bana çok yardımı oldu. Hamile olduğum için daha hassas davrandılar ve vefat haberini de hemen söylemediler, alıştıra alıştıra söylediler" dedi.

Eşinin organlarını bağışlama teklifini doktorlara kendisinin yaptığı belirten Zehra Kayran, "Üç günü yoğun bakımda geçti, iç kanaması vardı. Ancak hala bir umudumuz vardı. Çünkü iç kanaması durmuştu. Ama beyin ölümünün gerçekleştiğini doktor sonradan söyledi. Doktor bunu söylediği zaman ben ani bir tepki veremedim. Çünkü buna kendimi alıştırmıştım. Kendimi kaybedemem çünkü bebeğim de var. Bir canım orada, bir canım burada. Canım çok yanıyor ama, bu dünyada onun için yapabileceğim her şey bitmişti. Diğer tarafa onu nasıl hazırlayabilirim diye düşündüm ve dedim ki amel defteri kapanmasın, organlarını bağışlayalım. Doktora hemen bu teklifi sunduğumda çok şaşırdı. 'Biz sana bu teklifi sunacaktık senin bize bu teklifle gelmen çok şaşırtıcı oldu' dedi" diye konuştu.

Organ bağışı konusunda çağrıda bulunan Zehra Kayran, "Kendi acılarını yaşasınlar, acının tarifi yok ama acılarına çok kapanmasınlar. Ölü için biz sadece bunu gömelim, dua edelim bu onun için yeter diye düşünmesinler. Öteki tarafa da ne götürebilir diye düşünsünler. Benim şu anda içim eşime karşı çok rahat. Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatta olanları da düşünelim" diye konuştu.

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