8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu

AA

Malatya'da yaşayan Arı ailesi, 2 aylık bebekleri Reyyan'ın sağlık durumundan şüphelenerek Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Merkezde yapılan tetkikler sonucunda, Reyyan bebeğe HLH tanısı konuldu.

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKKÖK) başvuruldu.

Kısa bir süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulundu. Merkezde nakil yapılan Reyyan bebek, hayata tutundu.

- Çok nadir görülen bir hastalık

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HLH hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu, bunun tedavi edilmediği sürece ölümle sonuçlanabildiğini aktardı.

Reyhan bebeğe, TÜRKKÖK aracılığıyla bulunan Karadeniz Bölgesi'nden gelen bir vericinin kök hücrelerinin toplanarak nakledildiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu:

"Bebeğimiz çok iyi durumda. Yakında şifayla taburcu olacak. Ailenin bir çocuğu da daha önce HLH hastalığından kaybedilmiş. Arzu hocamız, bu bebekte 2 aylıkken tanısını koymuş. Uygun kök hücre arayışı sürüyordu. Bulununca tam ve kesin tedavisi kök hücreyle yapıldı. Bu nadir olan ve ancak kök hücre nakliyle tedavisi olan hastalık böylece hastanemizde tedavi edilmiş oldu. Aile de çok sevindi, mutluluğunu yaşıyor."

- Bölgede akraba dışından yapılan ilk nakil

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise bölgede ilk defa akraba dışından nakil yaptıklarını belirtti.

Genelde akrabalar arasında nakil yapıldığını vurgulayan Akyay, "Bu, Doğu illerimiz içerisinde nadir yapılan işlerden birisidir. Şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapılan bir işlem. Nakil yaptığımız hasta 8 aylık bir bebeğimizdi. O da HLH tanılı bir hastamızdı. Aile içerisinden maalesef verici bulamadık. TÜRKKÖK'ten ve dünyadan taramalar başlattık. Türkiye'den bir verici bulduk ve 20 gün önce nakil yaptık. Nakli çok başarılı geçti." dedi.

- Diğer çocuğunu da aynı hastalıktan kaybetti

Reyyan bebeğin annesi Sevim Arı da çocuğunun hastalığını öğrendiğinde zorlu günler geçirdiğini, diğer çocuğunu da bu hastalıktan kaybettiğini anlattı.

Arı, şunları kaydetti:

"Bizden, kardeşlerimden kan alındı ama uyum sağlanamadı. Türkiye genelinden uyumlu 3 kişiden yalnızca bir kişi yüzde 100 uyumlu çıktı. Nakil yaptırdık. Çok şükür çocuğum Arzu Hoca'mızın desteğiyle de iyi. Allah ondan, sağlık çalışanlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Çok güzel bir duygu. Ben ikinci bebeğimi de 7 yıl önce bu hastalıktan kaybettim. Evlat acısı çok zor bir şey. Allah kimseye göstermesin."