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8 aylıkken 17 Ağustos'ta kurtulduğu kâbusu 24 yıl sonra İskenderun'da yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Kocaelili Mert Onar, daha bebekken kurtulduğu kâbusu 24 yıl sonra bir kez daha yaşadı. Henüz 8 aylıkken ailesiyle birlikte 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden kurtulan Öğretmen Onar, 24 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlere İskenderun'da yakalandı. Öğretmen Onar, "Ben bir hevesle Hatay'a geri döndüm. Ertesi günü işim var, öğrencilerimi göreceğim, tekrar okulda eğitime başlıyoruz diye sevinçliydim. Gece saat 03.45 sıralarında İskenderun Otogarı'na inebildim. Eve gidip üzerimi değiştirip yatağa kafamı koyduğum anda sallantıyı yaşadım" dedi

8 aylıkken kurtulduğu kâbusu 24 yıl sonra Hatay'da yine yaşadı - Güncel deprem haberleri
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İHA

Henüz 8 aylıkken 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan öğretmen Mert Onar (24), merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depreme de Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandı.

İngilizce öğretmeni Mert Onar, ara tatili memleketi Kocaeli'de geçirip depremin yaşandığı gece saat 03.45 sıralarında öğretmenlik yaptığı okulun bulunduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti. 17 Ağustos 1999'daki depremi henüz 8 aylıkken yaşayan Onar, bir başka büyük afeti de burada yaşadı. Otogardan evine gidip yatağa girdiği esnada depremi hissettiğini belirten Onar, panikle kendisini dışarıya attığını ve korkunç manzaralarla karşılaştığını anlattı. Deprem sonrası ilk olarak İskenderun'dan Adana'ya geçebilen Mert Onar, ardından ailesinin yanına Kocaeli'ye döndü.

"GÖLCÜK DEPREMİNDE 8 AYLIKTIM"

17 Ağustos 1999 depremini de yaşadığını ve ailesinin zor badireler atlattığını söyleyen Onar, "Gölcük depreminde de hayattaydım fakat o zamanlar 8 aylıktım. Ailemin anlattığı kadarıyla bir sürü badireden sonra beni ve annemi Zonguldak’a göndermişler, fakat babamın işinden dolayı kalması sebebiyle de sonra yeniden Kocaeli'ye dönmüşüz. Her iki depremi de yaşamış birisi olarak söyleyebileceğim tek şey; halkın gerçekten yardıma ihtiyacı var" dedi.

"BİRKAÇ AYDIR İSKENDERUN'DA UFAK UFAK SALLANMALAR VARDI"

Deprem yaşanmadan önce Kocaeli'den Hatay'a gittiğini ifade eden Onar, şunları söyledi:

"Ben bir hevesle Hatay’a geri döndüm. Ertesi günü işim var, öğrencilerimi göreceğim, tekrar okulda eğitime başlıyoruz diye sevinçliydim. Gece saat 03.45 sıralarında İskenderun Otogarı’na inebildim. Sonrasında bir taksi tutup eve gittim. Eve gidip üzerimi değiştirip yatağa kafamı koyduğum anda sallantıyı yaşadım.

Birkaç aydır İskenderun'da ufak ufak sallanmalar vardı. Beni rahatsız etmiyordu, uykuma devam edebiliyordum. Ben de başta birazcık sallanır sonra durur diye düşündüm. 2-3 saniye sonra sallantılar daha da arttığında, dolaplar sallandığında, eşyalarım aşağı düşmeye başladığında ve artık bacaklarımı hissetmemeye başladığımda durumu anladım. Bunların hepsi birkaç saniye içerisinde oldu.

Ben öğretmenim, deprem tatbikatını yapan biriyim ama ben bile aklıma hiçbir şey gelmeden üzerimdeki tişörtle merdivenlerin yarısına kadar indim. Sonra soğuğu hatırladım, evime geri dönüp bir yağmurluk ve hazır bir çantayla beraber dışarı çıktım. Kendimi dördüncü kattan, yaklaşık 10-15 saniyede aşağıya indirebildim."

"BİNALAR YOLA DOĞRU YIKILMIŞ VE GİDECEĞİMİZ YER DE YOKTU"

Deprem sonrası kendisinin ve etraftaki vatandaşların paniğe kapıldığını anlatan Onar, sözlerine şöyle devam etti:

"O soğukta, o yağmurda herkesin korku içerisinde olması insanı bir panik haline sokuyor. Yerel halk çok anlayışlı o konuda. Hemen bir ateş yaktılar, etrafında toplanıp ısınmaya başladık. Herkes kendi binalarına bakıyor, herkes sevdiklerini aramaya çalışıyordu fakat kimse kimseye ulaşamıyordu, telefon hatları kapalıydı. Anayola çıkıp binaların olmadığını gördüm. Bende aslında panik hali o zaman başladı.

Binalar yola doğru yıkılmış ve gideceğimiz yer de yoktu. Binalar yıkılmaya devam ettiği için herkes beni itip öbür yana doğru götürmeye çalışıyordu. Bir şekilde arkadaşımın yanına doğru gitmeyi kafaya koydum, çünkü kimsem yoktu. O toz bulutunun, enkazların, bağırışların, annelerin, babaların, eşlerin, hayat birikimlerinin enkaz altında kalmalarını duyarak arkadaşımın yanına vardım. Bu arada kendi aileme de ulaşabildim. Onlara deprem olduğunu ama güvende olduğumu, korkmamalarını söyledim.

Fakat 'Keşke aramasaydım' dediğim bir zaman da oldu, çünkü direkt ağlamaya başladılar. Ben hayattayken bir aile ağlıyorsa hayatta olmayan insanların aileleri ne durumda siz düşünebilirsiniz. Ben düşündükçe elim, ayağım titriyor. Gözümün önünde insan çıkardılar, çok sevindim. Battaniyeye sarıp, teselli ettiler. Tabii ki cenazeleri de çıkardılar, onları da gördüm. İçimiz kan ağladı."

"AİLEMİNDEN DOLAYI DÖNDÜM"

Ailesinin isteği üzerine Kocaeli'ye döndüğünü kaydeden Mert Onar, şöyle devam etti:

"Benim içimde kalıp bir şeyler yapmak vardı ama ailemden dolayı döndüm. Ailemin tek evladıyım. Kendimi tehlikede hissettim. Zaten o durumda kendime bile bakamıyordum. Bir şekilde otogara gidebildim. Bütün seferler iptal olmuştu. Hayırsever bir aile servis kiralamış ve Adana'ya kadar gidecekti. Ona bilet alabildim, sonra Adana'ya gidebildim. Orada soğuk mu, geç gelmem mi, hızlı olmam mı, ailemin duaları mı, verdiğimiz sadakalar mı beni hayatta tuttu bilmiyorum. Şu an buradayım.

Eğitime ara verildi. Haberlerini alıyorum, çocuklarım hala enkazın altında. Elimden gelebilecek her şeyi yapıyorum. Buradan su depoları, tankerler istiyorlar. Bütün dünya seferber oldu. Böyle acıların yaşanmaması lazımdı ama yaşanıyor. Şu an halk gerçekten desteği görüyor. Dayanışma var. Depremi yaşamış bir insan olarak herkese çok teşekkür ederim. Dualara da çok ihtiyacımız var. Dua edin, yardım edin, oturmayın, sessiz kalmayın, bir şeyler yapın."

"YOLLAR KIRILMIŞTI, KALDIRIMDAN GİDİYORDUK"

İlk depremin 9 saat sonrasında yaşanan 7.6’lık depremde nerede olduğunu bile hatırlamadığını ifade eden Onar, "Benim tek hatırladığım durup durup sallandığımızdı. Şu anda bile hareketsiz kaldığım zaman olduğum yerde sallanıyorum. Sayısını hiç bilmediğim kadar insan sallandığımızı, deprem olduğunu söylüyordu. Biz mesela arkadaşımla kol kola giriyorduk ancak öyle yürüyebiliyorduk. Deprem olup bittikten sonra bile başımız dönüyordu, zor yürüyorduk. Zaten yollar kırılmıştı, kaldırımdan gidiyorduk. Bir yandan binalara bakıyoruz, üstümüze çökecek mi diye endişe duyuyoruz. Yani yaşadıysam bile hatırlayamıyorum. Hafıza yok orada” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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