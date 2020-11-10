8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi

DHA

Endonezya’nın Alor Adası'ndaki Makpan Mağarası'nda arkeologlar tarafından yapılan keşifte, 8 bin yıl önceye ait çocuk mezarı bulundu.

DHA'nın haberine göre 8 bin yıl önce 4 ila 8 yaşları arasında olduğu belirtilen çocuğun yanaklarının, o dönemin cenaze geleneklerine uygun olarak kırmızı aşı boyasıyla boyandığı ifade edildi.

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, o döneme ait cenaze merasimlerinde, çocuğun, kol ve bacak kemiklerinin mezardan çıkarıldığı ifade edildi.

Arkeologlar, türünün ilk örneği olan bu nadir mezarın dönem hakkında birçok bilgi sağlayacağını tahmin ediyor.