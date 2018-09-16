​8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın ödül töreni gerçekleşti

Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği geceye Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), SİSAY Emek Ödülü alan oyunculardan Altan Erkekli, Sumru Yavrucuk ve Bahar Öztan, Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Yönetmen Çağan Irmak, Yönetmen Serdar Akar, Yönetmen Murat Şeker, “Çiçero”, “Bizi Hatırla” ve “Çakallarla Dans” filminin oyuncuları, yapımcı Şükrü Avşar ile Mustafa Uslu ve Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Necip Sarıcı ile KOS Belediye Bşk. Yrd. Elias Sfakis ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

SİSAY Derneği Başkanı Cenk Sezgin’in açılış konuşmasını yaptığı gecede Bodrum Türk Filmleri Haftası’na katılan çok sayıda yapımcı, yönetmen, oyuncu, sinema salonu yatırımcıları, sahipleri ve sponsor kurumlar plaket alırken, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen’e, SİSAY Basın Ödülü Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya’ya, SİSAY Medya Ödülü CNNTürk Afiş programı adına Nefise Karatay’a, SİSAY Genç Başarı Ödülü Enes Batur’a, SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan’a takdim edildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’ya verilirken, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik’e verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle Fatma Girik ile Ayşen Gruda geceye katılamadı.





FİLMİNİN ADINI UNUTTU

SİSAY Emek Ödülü’nü yönetmen Çağan Irmak’ın elinden alan Altan Erkekli, senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı ve kendisinin de başrolünü üstlendiği “Bizi Hatırla” filminin ismini unutunca salonda kahkaha dolu anlar yaşandı. Daha sonra Çağan Irmak ile paylaştıkları anılardan bahseden Erkekli, aldığı ödülden duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

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