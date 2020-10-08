8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru

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Bu yıl Work in Progress kategorisinde yarışacak 7 projeyi, Film Festival Cottbus'un ortak yapım marketi Connecting Cottbus program direktörü ve aynı zamanda Berlinale Forum Program Danışmanı Bernd Buder, Cannes Film Festivali Directors' Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi Anne Delseth ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can değerlendirecek.

Work in Progress kategorisinde yer alan projeler, 25 bin liralık Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecekler.

Work in Progress kategorisinde finale kalan "Diyalog", "Eflatun", "İçimdeki Kahraman", "Kar ve Ayı", "Koridor", "Pota" ve "Turna Misali" projeleri jüri karşısına çıkacak.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'a seçilen iki proje ise yönetmenliğini Ümit Köreken ve yapımcılığını Nursen Çetin Köreken'in üstleneceği "Bir Umut" ile yönetmen ve yapımcılığını Ekrem Aydın'ın üstleneceği "The Data Collector" filmi yer alacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab, bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek.