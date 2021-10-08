Haftanın son mesai gününde ekonomi piyasaları altın fiyatlarındaki yükselişi konuşuyor. Hafta başında 500 liranın altına düşen gram altın 8 Ekim Cuma günü 504,83 liradan işlem gördü. Güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 825,35 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ekim 2021 güncel altın fiyatları