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BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 8 EKİM 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 2 Temmuz öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

8 Ekim Bursa Cuma namazı saati: 12:56

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 Ekim 2021 Cuma 05:37 07:00 12:56 16:08 18:43 20:01
09 Ekim 2021 Cumartesi 05:38 07:01 12:56 16:07 18:41 19:59
10 Ekim 2021 Pazar 05:39 07:02 12:56 16:06 18:40 19:58
11 Ekim 2021 Pazartesi 05:40 07:03 12:56 16:05 18:38 19:56
12 Ekim 2021 Salı 05:41 07:04 12:55 16:04 18:37 19:54
13 Ekim 2021 Çarşamba 05:42 07:05 12:55 16:02 18:35 19:53
14 Ekim 2021 Perşembe 05:43 07:06 12:55 16:01 18:34 19:51

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.), şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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