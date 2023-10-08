Haberler Televizyon 8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?

8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı yemek yarışması MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmanın izleyicilerinin araştırdığı: "8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Habertürk Giriş: 08.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:22 facebook

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TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmanın izleyicileri tarafından arama motorlarında araştırılan: "8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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