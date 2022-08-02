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Haberler Gündem 3. Sayfa 8 gün önce kaybolan alzaymır hastasından acı haber!
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8 gün önce kaybolan alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'de, 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl (72), dün akşam saatlerinde boş arazide ölü bulundu. Evinden 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Akıl'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

8 gün önce kaybolan alzaymır hastasından acı haber!
Alzaymır hastasından 8 gün sonra acı haber!
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İHA

Gaziantep'te, 8 gün önce kaybolan alzaymır hastası Şıho Akıl'ın (72) arazide cansız bedeni bulundu.

Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl'ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EVİNDEN 7 KİLOMETRE UZAKTA

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl'a ait olduğu belirlendi. Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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