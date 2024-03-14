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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 gündür aranıyordu, ormanda bulundu

        8 gündür aranıyordu, ormanda bulundu

        Bursa'da 8 gündür aranan 50 yaşındaki Mehmet Çakır, Yeniceköy Göleti mevkisinde ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:44
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        8 gündür aranıyordu, ormanda bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

        İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha geri dönmedi.

        Fotoğraf: İHA

        50 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

        Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.

        Çalışmalar sürerken, 8 gün sonra bugün, vatandaşlar tarafından Yeniceköy Göleti mevkisinde Çakır’ın ağaca asılı cesedi bulundu. Mehmet Çakır’ın cesedi, savcılık incelemesinden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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