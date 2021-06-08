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8 Haziran korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

8 Haziran koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde en güncel vaka sayısı şöyle: Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

8 Haziran korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

8 Haziran korona tablosu 2021 henüz yayınlanmadı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı günlük 5-6 bin bandında seyrediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

8 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

LGS yapıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

765 yerleşim yerinde seçmen sandık başına gitti

Bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçmenler sandık başına gitti.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık kuruldu.

Böylece, Türkiye genelinde, 765 yerleşim yerinde, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak seçime gidildi.

Seçimlerde görev alanlar ile seçmenler, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlandırıldı.

Denetimler devam etti

Birçok il, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. İllerde, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, Kırıkkale'de dernek binasında horoz dövüştürdükleri ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoranda bulunan 40 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın kurallarına uymadığı gerekçesiyle 165 bin lira ceza kesildi.

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