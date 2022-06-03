8 ilde FETÖ/PDY operasyonu 0:00 / 0:00

AA

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince 6 ayı aşkın süredir FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 3,5 milyon lira civarında dolar, avro ve Türk lirası ile Ata lira, ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi." bilgisi verildi.