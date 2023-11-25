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        Haberler Yaşam 8 Japon tekniği hayata bakış açınızı değiştirecek: Tembelliği aşmanız için uygulayabileceğiniz teknikler

        8 Japon tekniği hayata bakış açınızı değiştirebilir

        Japonlar, hayata daha olumlu ve anlamlı bir bakış açısı geliştirmek için kullanabilecekleri çeşitli teknikler geliştirmişlerdir. Bu teknikler, stresi azaltmaya, odaklanmaya ve daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeye yardımcı olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:53
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        1. KAKEIBO

        Bir bütççe yapın ve buna bağlı kalmaya çalışın. Mali durumunuz düzene girdiği zaman, diğer hedeflerinize ulaşmak için daha az stresli ve daha motive hissedeceksiniz.

        2

        2. FOREST BATHING

        Doğada zaman geçirin. Stresi azaltığı ve ruh halinizi iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

        3

        3. WABI-SABI

        Kusurlarınızı kucaklayın. Her küçük ayrıntıyı vurgulamak yerine, neyin önemli olduğuna odaklanın ve güzelliği sadelikte bulun. Yapılan mükemmel olmaktan daha iyidir. Bu yüzden devam ederek harekete geçin.

        4

        4. SHOSHIN

        Görevlere acemi zihniyetiyle yaklaşın. Mükemmel olma ya da tüm cevaplara sahip olma konusunda endişelenmeyin. Sadece öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye açık olun.

        5

        5. HARA HACHI BU

        Yüzde 80 doyuncaya kadar yiyin ve gün boyunca daha enerjik hissedin. Böylelikle akşam yemeğinden sonra şişlik yaşamazsınız.

        6

        6. POMODRO TEKNİĞİ

        25 dakika çalışın, 5 dakika ara verin. Ardından bu durumu tekrarlayın. Bu odaklanmanıza ve tükenmişlikten kurtulmanıza yardımcı olacak bir tekniktir. Verimlilik için oyunun kurallarını değiştirin.

        7

        7. KAIZEN

        Her gün küçük iyileştirmelere odaklanın. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Sadece biraz ilerlme kaydetmeyi hedefleyin.

        8

        8. IKIGAI

        Hayattaki amacınızı keşfedin. Her sabah uyanma nedeninizi belirleyin. Güçlü yönlerinize, tutkularınıza ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir hedef belirleyin.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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