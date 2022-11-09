Reyting sonuçları 8 Kasım AB ve total listesi açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.