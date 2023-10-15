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        Haberler Gündem Güncel 8 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü!

        Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Deprem felaketinin etkilediği Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda hasat gören 8 katlı bir bina yıkın sırasında bir anda çöktü. Şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:01
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        8 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü!
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        Diyarbakır'da deprem sonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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