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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 kişinin öldüğü otobüs kazasındaki yaralı konuştu: Şoför uyudu

        8 kişinin öldüğü otobüs kazasındaki yaralı konuştu: Şoför uyudu

        Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, otobüs kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kazadan yaralı kurtulan 35 yaşındaki Sinan Kırıktaş, "Şoför uyudu. 'Ağabey, ağabey' dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:19
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        8 kişinin öldüğü kazada 'Şoför uyudu' iddiası
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        Bursa'dan, önceki gün Kars'a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralılardan 11'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. 1'i yoğun bakım olmak üzere 11 yaralının ise tedavileri sürüyor.

        Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu'ndan yaralıların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaralılar ve yakınlarıyla tek tek görüşen Tuna, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

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        YARALI EKİNCİ, VALİ VEKİLİNDEN ANKARA'YA SEVK İSTEDİ

        Kazadan yaralı kurtulan Hatice Ekinci (55), kendisinin kronik rahatsızlığının olduğunu ve buraya akrabalarının yanına gelirken kaza geçirdiğini, akrabalarına yük olmamak için Ankara'daki ailesinin yanına sevk edilmek istediğini ifade etti.

        Vali vekili Tuna ise biraz daha sağlığına kavuşması için tedavi sürecini burada tamamlaması gerektiğini, sonrasında Ekinci'nin Ankara'ya sevkinin yapılması talimatını verdi.

        YARALI KIRIKTAŞ KAZA ANINI ANLATTI

        Ankara'dan annesi ve yeğenleriyle Kars'a gelmek için otobüse bindiğini ifade eden Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu söyledi.

        Kaza anını anlatan Kırıktaş, "En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3... 8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ncı taklada ben camdan fırladım. İlkinde yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpıp cam patlayınca sağ bileğimle tutmayı bıraktım yavaşça, ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi. Onun dışındakiler de peyderpey biz rampanın aşağısına kadar gittik. Buna da şükür iyiyiz yani. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk. Hatırlamıyorum, o takladan sonra gözlerim kamaştı, gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum. Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var" diye konuştu.

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