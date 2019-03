Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, “Maalesef hastalıktan, açlıktan, soğuktan, zamanında aşı yapılmamasından, tedavi imkanı sunulamamaktan ve acımasız insanların şiddet uygulamasıyla hatta tecavüz edilmesi dolayısıyla ölmüş kedi ve köpek canlarımız için cenaze merasimi tertip ettik. Bunlar da bir can taşıyor, acı çekiyorlar, aç kalıyorlar, sevgiye, ilgiye muhtaçlar. Bu canların da insan canı kadar önemli olduğuna dikkat çekmek adına buradayız. Bu canları kefenleyip gömmeyi tamamen insani bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bütün kamu kurum kuruluşlarına, vicdanlı insanlara sesleniyoruz ne olur sokaktaki canlarımızı sahiplenelim, tedavileri ve beslenmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapalım. Hayvanlara kötü muamelelerde bulunmayalım. Hayvanlara sahip çıkılmasını, bir kaza geçirdiklerinde veya hastalandıklarında 7/24 tedavi olabilecekleri yerlerin açılmasını talep ediyoruz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ölen hayvanları lütfen çöp tenekelerine atmayalım” dedi.

Her gün farklı sebeplerle can vermiş onlarca hayvan gömdüklerini dile getiren hayvan sever Züleyha Türksever, “Biz her gün bir lokma ekmek ararken ölmüş, arabanın altında can vermiş onlarca hayvan gömüyoruz. Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, merhamet imandandır diyen bir peygamberin ümmeti olarak, en azından önümüzdeki sıcak havalarda kapının önüne bir tas su koymanızı, yemediğiniz yemeklerinizi koymanızı, hızlı giden araç sürücüleri yalvarıyorum ışığınızı görmüş hayvanların geçmesini bekleyin. Keyif için çarpanlar var, zevk için hayvan öldüren birisi nasıl bir insandır düşünemiyorum” diye konuştu.

Hayrettin Bulan ve gönüllü hayvanseverler, Konya Tatlıcak Mahallesi Aslım Çöplüğünde bulunan boş araziye 8 köpek ve 1 kediyi kefenleyerek kazdıkları mezarlara gömdüler.