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Balıkesir'de 8 mahallede tarım arazilerini sulayan kanal siyaha büründü!

Balıkesir'de 8 mahalledeki tarım arazilerinin sulandığı 5 kilometre uzunluğundaki kanalın kirli görüntüsü tepki çekiyor. Balçığın oluştuğu, hayvan dışkısının biriktiği ve siyah suyun aktığı kanaldaki kirliliği tepki gösteren mahalle halkı, çevredeki sanayi tesislerine işaret edip, çözüm bulunmasını istedi

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DHA
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Balıkesir'in 'in Altıeylül ilçesinde kırsal Halalca Mahallesi'nden geçen Halalca, Ovaköy, Yakup, Balıklı, Çandır, Köseler, Küçükbostancı ve Büyükbostancı mahallelerindeki tarım arazilerini sulayan 5 kilometre uzunluğundaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı, siyah akmaya başladı.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Balçığın oluştuğu ve hayvan dışkısının da biriktiği kanaldaki kirliliği tepki gösteren mahalleli, çevredeki sanayi tesislerine işaret edip, çözüm bulunmasını istedi.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Halalca Mahallesi'nde yaşayan Harun Bozbay, sulama kanalına bırakılan sanayi atıklarının kötü kokuya neden olduğunu, evlerinin avlularına çıkamaz hale geldiklerini belirtip, "Kanaldaki bu su ile ürettiğimiz sebzeleri ve meyve ağaçlarımızı sulamak zorunda kalıyoruz. Bu çevre felaketine yetkililerimizin artık 'dur' demesi gerekiyor. Mağduriyetimizi her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat bir türlü çözüm bulunamıyor" dedi.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Kanaldan Halalca haricinde 7 mahalledeki arazilerin de sulandığını hatırlatan Bozbay, "Bu yöre, Balıkesir'in en verimli topraklarının bulunduğu bir yer. Balıkesir'in sebze deposu. Burada yetiştirilen sebze ve meyveler Balıkesir'in yanı sıra başka yerlere de gönderiliyor. Bunun sürdürülebilirliği için bir an önce sulama kanalındaki kirliliğin önüne geçilmeli. Bizler sanayi kuruluşlarına karşı değiliz. Ancak faaliyetlerini su kaynaklarını kirletmeden yapmalılar. Yetkililerden tek isteğimiz gereken önemleri almaları" diye konuştu.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Birkaç sene öncesine kadar kanalın temiz olduğunu belirten mahalle halkından İsmail Azoğlu da "Önceden kanalda balık dahi vardı. Ancak kirlilikten şu an hiçbir canlı yaşamıyor. Kirlilik de her geçen gün artıyor" dedi. Azoğlu, tarlalarını bu kanaldan suladıklarına da dikkati çekip, "Hastalık kapmaktan korkuyoruz" diye konuştu.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise söz konusu kanaldaki kirlilik nedeniyle gelen ihbarlar sonrası daha önce çok sayıda denetim yapıldığı bildirildi.
  • 8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

    2020 yılından bu yana buradaki çevre kirliliği ile ilgili denetim sonucunda sorumlulara 5 kez idari para cezası uygulandığının belirtilen açıklamada; son durum ile ilgili şikayetin de kendilerine ulaştığını, gerekli incelemelerin yapılarak sorunun giderilmesi amacıyla konunun takip edileceği belirtildi.

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