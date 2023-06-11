8 mahallede arazileri sulayan kanal siyaha büründü!

Birkaç sene öncesine kadar kanalın temiz olduğunu belirten mahalle halkından İsmail Azoğlu da "Önceden kanalda balık dahi vardı. Ancak kirlilikten şu an hiçbir canlı yaşamıyor. Kirlilik de her geçen gün artıyor" dedi. Azoğlu, tarlalarını bu kanaldan suladıklarına da dikkati çekip, "Hastalık kapmaktan korkuyoruz" diye konuştu.