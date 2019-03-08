8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Bunu bir erkeğe söyler miydiniz?

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Bunlar bir erkeğe söylenecek laflar değil.
Atlet, cerrah, teknoloji girişimcisi, bakan, yoga öğretmeni, şirket yöneticisi... Aşağıda göreceğiniz kadınlar kendi alanlarında öncü insanlar.
Ama onlar da şoke edici yorumlara maruz kalmışlar. Erkek olsalardı işitmeyecekleri türden yorumlar bunlar.
#IfIWasAMan (Eğer Erkek Olsaydım) etiketiyle yaşadıklarını paylaştılar.
Cerrah - Cerrahi Sistemler Araştırma Grubu Direktörü - Kenya / İsviçre
"'Cerrahı bekliyoruz.' Onlara cerrahın ben olduğumu söylemek zorunda kaldım."
Paraguay'ın eski Konut Bakanı , politikacı ve inşaat mühendisi
"'Sen küçük, beyaz bir kuzusun, politikada ne işin var? Kurtlara yem olursun." 31 yaşında Konut Bakanı olduktan sonra yaptığım ilk medya mülakatında bu sözlerle karşılaştım."
Londra merkezli Untapped adlı teknoloji şirketinin kurucusu
"'Beş çocuk sahibisin ve teknoloji sektöründesin. Bu cesaret ister!' 'Cesaret' sözünden kasıt benim aptal veya derinlikten yoksun olmam mı yatıyor?"
Susie Rodgers, MBE
İngiliz Paralimpik yüzücü
"Çok soru sorduğum için birlikte çalışması zor biriyim."
Girişimci, Manila, Fililpinler
"Oldukça hırslısın. Anlaşılan aile kurmayı düşünmüyorsun."
Inspired Companies adlı şirketin kurucusu ve eski Nike yöneticisi, Avustralya
"Güzellik yarışmasında şirketi temsil eder misin?"
Pakistanlı finans uzmanı ve Khalid Majid Rehman şirketinde Finans Danışma Hizmetleri Müdürü
Bir televizyon mülakatında şu sözler söylenmişti: "Ekranda biraz daha kalır mısınız lütfen? Reytingimiz artıyor."
İngiltere'deki MediaCom UK şirketinin başkanı ve WPP UK Country Müdürü
"Biyografiniz müthiş, ama başarılarınız şirkete değil size yaramışa benziyor..."
Tarım, ticaret ve dağıtım uzmanı, Gürcistan İşletme Bölgesi ile Çiftçiler Derneği'nin kurucusu
"Güzelliğiniz beyninizde yatıyor." veya "Alışılmış tiplemenin dışındasınız."
Teknoloji girişimcisi ve The Empathy Business adlı şirketin kurucusu
"'Belinda'nın özgüveni bazen biraz fazla olabiliyor.' Bugüne dek hiçbir erkeğin 'özgüven fazlalığı' ile eleştirildiğini görmedim."
Bangladeşli idari danışman ve bilgi-işlem güvenliği uzmanı
"Vay canına! siber-güvenlik konseptini gayet iyi kavramışsınız. Kriptografi okuduğunuz aklımdan çıkmış." Bir keresinde de "Fazla işbirliği yapıyorsunuz. Etkili olmak için çok daha ısrarcı olmanız lazım!" denmişti."
Strateji menajeri ve yoga öğretmeni, İngiltere
"Erkeklerin kadınları 'doğal afet' olarak tanımlamasına hep şaşırmışımdır. Bir keresinde bir erkeğe başka bir erkeği de aynı şekilde niteleyip nitelemediğini sordum, 'Eeee, sanmıyorum, hayır' dedi."
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