8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Bunu bir erkeğe söyler miydiniz?

Ne dediniz?!...

Bunlar bir erkeğe söylenecek laflar değil.

Atlet, cerrah, teknoloji girişimcisi, bakan, yoga öğretmeni, şirket yöneticisi... Aşağıda göreceğiniz kadınlar kendi alanlarında öncü insanlar.

Ama onlar da şoke edici yorumlara maruz kalmışlar. Erkek olsalardı işitmeyecekleri türden yorumlar bunlar.

#IfIWasAMan (Eğer Erkek Olsaydım) etiketiyle yaşadıklarını paylaştılar.

Neema Kaseje, Kenyalı cerrah

Neema Kaseje

Cerrah - Cerrahi Sistemler Araştırma Grubu Direktörü - Kenya / İsviçre

"'Cerrahı bekliyoruz.' Onlara cerrahın ben olduğumu söylemek zorunda kaldım."

Soledad Núñez, Paraguay'ın eski Konut Bakanı

Soledad Núñez

Paraguay'ın eski Konut Bakanı , politikacı ve inşaat mühendisi

"'Sen küçük, beyaz bir kuzusun, politikada ne işin var? Kurtlara yem olursun." 31 yaşında Konut Bakanı olduktan sonra yaptığım ilk medya mülakatında bu sözlerle karşılaştım."

Teknoloji girişimcisi Kendal Parmar

Kendal Parmar

Londra merkezli Untapped adlı teknoloji şirketinin kurucusu

"'Beş çocuk sahibisin ve teknoloji sektöründesin. Bu cesaret ister!' 'Cesaret' sözünden kasıt benim aptal veya derinlikten yoksun olmam mı yatıyor?"

Atlet Susie Rodgers

Susie Rodgers, MBE

İngiliz Paralimpik yüzücü

"Çok soru sorduğum için birlikte çalışması zor biriyim."

Maoi Arroyo, girişimci

Maoi Arroyo

Girişimci, Manila, Fililpinler

"Oldukça hırslısın. Anlaşılan aile kurmayı düşünmüyorsun."

Lisa MacCallum iş kadını ve marka stratejisti, Nike'de yöneticiydi

Lisa MacCallum

Inspired Companies adlı şirketin kurucusu ve eski Nike yöneticisi, Avustralya

"Güzellik yarışmasında şirketi temsil eder misin?"

Ayla Majid, Pakistanlı finans uzmanı

Ayla Majid

Pakistanlı finans uzmanı ve Khalid Majid Rehman şirketinde Finans Danışma Hizmetleri Müdürü

Bir televizyon mülakatında şu sözler söylenmişti: "Ekranda biraz daha kalır mısınız lütfen? Reytingimiz artıyor."

Karen Blackett, reklam ve iletişim uzmanı

Karen Blackett, OBE

İngiltere'deki MediaCom UK şirketinin başkanı ve WPP UK Country Müdürü

"Biyografiniz müthiş, ama başarılarınız şirkete değil size yaramışa benziyor..."

Nino Zambakhidze Gürcistan'da tarım ürünlerinin ticaretini ve dağıtımını geliştiren birçok şirket kurdu

Nino Zambakhidze

Tarım, ticaret ve dağıtım uzmanı, Gürcistan İşletme Bölgesi ile Çiftçiler Derneği'nin kurucusu

"Güzelliğiniz beyninizde yatıyor." veya "Alışılmış tiplemenin dışındasınız."

Belinda Parmar teknoloji bağımlılığı kampanyası yürütüyor, The Empathy Business adlı şirketin CEO'su

Belinda Parmar, OBE

Teknoloji girişimcisi ve The Empathy Business adlı şirketin kurucusu

"'Belinda'nın özgüveni bazen biraz fazla olabiliyor.' Bugüne dek hiçbir erkeğin 'özgüven fazlalığı' ile eleştirildiğini görmedim."

Husna Lawson, Bangladeşli bilgi-işlem güvenliği uzmanı

Husna Lawson

Bangladeşli idari danışman ve bilgi-işlem güvenliği uzmanı

"Vay canına! siber-güvenlik konseptini gayet iyi kavramışsınız. Kriptografi okuduğunuz aklımdan çıkmış." Bir keresinde de "Fazla işbirliği yapıyorsunuz. Etkili olmak için çok daha ısrarcı olmanız lazım!" denmişti."

Andrea Cooper, strateji menajeri ve yoga öğretmeni

Andrea Cooper

Strateji menajeri ve yoga öğretmeni, İngiltere

"Erkeklerin kadınları 'doğal afet' olarak tanımlamasına hep şaşırmışımdır. Bir keresinde bir erkeğe başka bir erkeği de aynı şekilde niteleyip nitelemediğini sordum, 'Eeee, sanmıyorum, hayır' dedi."

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