Bilinmeyen yönleriyle 8 Mart: Dünya Kadınlar Günü hakkında ilginç detaylar
Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarına ve eşitliğe odaklanmış önemli bir gün olarak bilinir. Bu özel günün tarihçesine dair birçok bilginin yanı sıra pek çok bilinmeyen gerçek de vardır. İşte, sizin için Dünya Kadınlar Günü'ne dair bilmek isteyebileceğiniz 8 gerçek!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların başarılarını anmak ve onurlandırmak, cinsiyet eşitsizlikleri ile ayrımcılık konusunda farkındalık yaratmak ve kadınlara yönelik küresel desteği teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Bu özel günün nasıl kutlanmaya başladığı, tarihinin ne zaman belirlendiği gibi bilgiler ise çok fazla bilinmiyor. İşte, Dünya Kadınlar Günü hakkındaki ilginç bilgilere dair detaylar...
1. İLK KEZ 1909’DA KUTLANDI
28 Şubat 1909'da o zamanlar aktif olan Amerika Sosyalist Partisi, New York'ta zorlu çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı protesto yapan 15 bin kadının anısına ilk Ulusal Kadınlar Günü'nü kutladı.
2. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK KEZ AVRUPA’DA TANINDI
1910'da kadın hakları savunucusu ve Almanya Sosyal Demokrat Parti Kadınlar Bürosu'nun lideri Clara Zetkin, küresel bir Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi. Önerisinin kabul edilmesiyle birlikte 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de 1 milyondan fazla kişinin katıldığı ilk Dünya Kadınlar Günü düzenlendi.
3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN TANINMASI UZUN SÜRDÜ
Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü'nü (IWD) tanıması ve kutlamaya başlaması 1975 yılına kadar sürdü. Ancak kabul ettikten sonra BM, her yıl düzenlenen etkinliğin ana sponsoru olarak görev yaptı.
Ayrıca daha fazla ülkeyi "ülkelerinin ve topluluklarının tarihinde olağanüstü bir rol oynayan sıradan kadınların cesaret ve kararlılık eylemlerini" tanımaya teşvik etti.
4. TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE RUS DEVRİMİ ROL OYNADI
1917'de Rusya'daki kadınlar yiyecek kıtlığını, kötü yaşam koşullarını ve Birinci Dünya Savaşı'nı protesto etmek için bir grev düzenledi. ''Ekmek ve barış'' için yapılan bu grev, yalnızca birkaç gün sonra Çar'ın (II. Nicholas) tahttan indirilmesine yol açan Rus Devrimi'ni ateşledi.
Daha sonra kurulan geçici hükûmet kadınlara oy hakkı tanıdı. Kayıtlara göre Zetkin, bu protestonun başladığı günü Dünya Kadınlar Günü olarak önerdi.
5. JÜLYEN TAKVİMDE FARKLI GÜNE DENK GELİYOR
Bu tarih Rusya'nın kullandığı Jülyen takvimde 23 Şubat'a denk gelmesine rağmen dünya genelinde Gregoryen takvim kabul edildiği için 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak belirlendi.
6. BAZI ÜLKELERDE KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİLDİR
Bazı ülkeler, Dünya Kadınlar Günü'nü resmi tatil olarak kutluyor. Örneğin Çin'de pek çok kadın yarım gün tatil yapabiliyor. Bunun yanı sıra Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi bazı ülkelerde ise Kadınlar Günü, Anneler Günü ile birlikte kutlanan ortak bir bayramdır.
7. BELLİ RENKLERLE KUTLANIYOR
Dünya Kadınlar Günü web sitesine göre bu günün belirli renkleri var ve bu renkler, 1900'lerin başında Kadınların Sosyal ve Siyasi Birliği'ndeki (WSPU) oy hakkı savunucularından kaynaklanıyor. Mor renk adaleti, davaya sadık olmayı ve haysiyeti, yeşil umudu, beyaz ise saflığı temsil ediyor.
8. HER YIL FARKLI BİR KUTLAMA TEMASI BELİRLENİYOR
1996'dan bu yana her Dünya Kadınlar Günü'nün resmi bir teması vardır. Bununla birlikte BM'nin 1996 yılında benimsediği ilk tema ise "Geçmişi Kutlamak, Geleceği Planlamak"tı.
Dünya Kadınlar Günü'nün 2024 kampanya teması ise Katılıma İlham Vermek (Inspire Inclusion)tir. Bu temaya göre, bireysel bazda kadınların ve kız çocuklarının katılımını anlamak, değer vermek ve bunun yollarını aramak önemlidir.
Resmi siteye göre başkalarına kadınların katılımını anlamaları ve değer vermeleri konusunda ilham verdiğimizde daha iyi bir dünya yarattığımız düşünülüyor. Bu sene görseldeki gibi bir fotoğrafla paylaşımlar yapılarak insanların katılması bekleniyor.
Kaynak: Britannica, United Nations, International Womens Day, Time, Euro News Culture