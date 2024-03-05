6. BAZI ÜLKELERDE KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİLDİR

Bazı ülkeler, Dünya Kadınlar Günü'nü resmi tatil olarak kutluyor. Örneğin Çin'de pek çok kadın yarım gün tatil yapabiliyor. Bunun yanı sıra Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi bazı ülkelerde ise Kadınlar Günü, Anneler Günü ile birlikte kutlanan ortak bir bayramdır.