8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Hollanda: 200 büyük şirketten sadece 13'ünde yeterli sayıda kadın yönetici var

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Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven, ülkedeki 200 büyük şirketten sadece 13'ünün yönetim kademelerinde yeterince kadın personelin bulunduğunu açıkladı.
Fırsat eşitiğinden sorumlu bakan da olan van Engelshoven, kadın kotasına uyulması konusunda daha sert önlemler alacaklarını söyledi.
Bakan Ingrid van Engelshoven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada, şirketlerin kadın çalışanlara yönelik tutumunun "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.
Van Engelshoven, söz konusu şirketleri teşhir etmeye devam edeceklerini belirtti.
Hollanda hükümeti, 2020 yılında büyük şirketlerin yönetim ve icra kurulları üyelerinin en az yüzde 30'unun kadın olmalarına yönelik bir karar almıştı.
Ancak bakan van Engelshoven'in açıkladığı veriler, önümüzdeki yıla kadar yüzde 30 kadın kotası hedefinin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.
Hükümetin yaptırdığı araştırmaya göre, ING, KPN, Ahold Delhaize, Randstad ve Aegon gibi büyük şirketlerde yeterince kadın yönetici yok.
En büyük 200 Hollanda şirketi arasında yer alan VolkerWessels, Dura Vermeer ve Royal Ten Cate'de ise hiç üst düzey kadın yönetici bulunmuyor.
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