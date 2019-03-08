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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İtalya'da iktidar ortağı partiden 'cinsiyetçi' broşür

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin Crotone il yönetimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan broşür, içerdiği ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti. Partinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise broşürden haberi olmadığını söyledi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Giriş: 08.03.2019 - 15:35 | Güncelleme:
- AFP
Roma'da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir gösteri

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından, aşırı sağcı Lig Partisi'nin Crotone il yönetimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan broşür, içerdiği ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.

Güneydeki Calabria bölgesinde yer alan Crotone kentinde hazırlanan ve sosyal medyada yayımlanan broşürde, "Kadın onurunu kim incitir?" sorusu soruluyor.

Soruya verilen yanıtlar arasında şu ifadeler de yer alıyor:

"Erkeklere karşı kinci ve mücadeleci bir tavra yol açan, kadınların net ve mutlak bir biçimde kendi kaderini tayin etmesini savunan siyasi kültürü destekleyenler.

"Kadının yaşamın ve ailenin desteklenmesindeki doğal rolüne kültürel açıdan karşı çıkanlar."

Broşürde ayrıca kadın kotasına, eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olmasını sağlayan yöntem ve yasalara karşı ifadeler de yer alıyor. "Kadınların milletimizin geleceği ve bekası için yerine getirmesi gereken büyük bir toplumsal misyonu vardır" deniliyor.

'Radikal İslamcıların bildirisi gibi'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dağıtılmak üzere hazırlanan ve öncesinde de sosyal medyada yayımlanan broşür başta kadın siyasetçiler olmak birçok kesimin tepkisini çekti.

Lig'in koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden kadın bakanlar Elisabetta Trenta, Giulia Grillo ve Barbara Lezzi ortak bir açıklama yaparak bu ifadeleri "Şok edici, bizi onlarca yıl geriye götürüyor" sözleriyle kınadı.

5 Yıldız Hareketi'nden Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Maria Edera Spadoni de broşürü "Ortaçağ'a dönmek ya da radikal İslamcılara ait bir bildiriyi okumak gibi" diye eleştirdi.

Merkez-sağdaki Haydi İtalya Partisi'nden Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mara Carfagna da Lig'in Crotone il yönetimi tarafından hazırlanan broşür için "ahmaklık" yorumunu yaptı.

İtalyan Solu Partisi lideri Nicola Fratoianni ise "Ligliler, kendi kaderini tayin hakkının kadınları incittiğini söylüyor ama kadına karşı şiddet hakkında tek laf etmiyor" eleştirisinde bulundu.

- Reuters
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

Koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise broşürden haberi olmadığını söyledi.

Salvini, "İçeriğindeki bazı maddelere katılmıyorum. Kadınlar ve erkeklerin, anneler ve babaların eşit hak ve ödevlere sahip olması için çalışıyorum" demekle yetindi.

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