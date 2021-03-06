Show TV'de yayınlanan programların ve fenomen dizilerin kadınlarından oluşan tanıtım dikkat çekti. Sevilen kadın oyuncuların ve başarılı sunucuların, birbirinden özel görüntüleri büyük beğeni topladı.

Sevgi dolu, cesur ve bir o kadar da güçlü kadınlar, ekranlarda her gün birçok insana ilham kaynağı oluyor. Güzellikleri, sevgileri, mücadeleci ruhları ve güçlü karakterleriyle her biri hayata renk katıyor.

Onların adı hayat, onların adı sevgi, onların adı cesaret, onların adı 'kadın'... 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

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