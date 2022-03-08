8 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımı araştırılmaya devam ediyor. Her ayın 15’iyle 30’u arasında yatırılan evde bakım maaşının bu ay ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı parası yattı mı, sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevabı haberimizde.