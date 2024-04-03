Ramazan Bayramı ile beraber tüm Türkiye 9 günlük tatile çıkacak. Normal şartlarda 3,5 gün olması gereken bayram tatili, hafta sonu ile birleşince 9 güne çıkartıldı ve kamu çalışanları ve öğrenciler idari izinli olarak sayılacağı açıklandı. Şimdi birçok vatandaş, "8 Nisan Pazartesi günü bankalar açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...