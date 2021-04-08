Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu, dolar endeksindeki düşüşün ise söz konusu baskıyı hafiflettiğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini bildirdi.

DOLAR KAÇ TL?

Dün yüzde 0,2 artışla 8,1611'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1700 seviyesinde işlem gördü ardından düşüşe geçti. Şuan da 8,1400 seviyesinde seyrediyor.

EURO KAÇ TL?