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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

Haftanın son gününün yayın akışı açıklandı. Bugün ekran karşısında olacak binlerce vatandaş, kanallarında akışında hangi diziler, filmler ve yarışmalar olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 8 Ocak Pazar itibariyle Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

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  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    ATV YAYIN AKIŞI

    12:15 Bir Küçük Gün Işığı - Kolaj

    15:15 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    16:45 Benden Ne Olur

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Doktor Civanım / Sinema

    22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde / Sinema
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Belalı Tanık / Sinema
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    16:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    18:15 Star Haber

    19:00 Fırıldak Ailesi / Sinema

    20:45 Çok Güzel Hareketler 2
  • 8 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, Kanal D, ATV, TV8, Star, TRT 1 ve Fox yayın akışı!

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

    15:45 Sıfırıncı Gün

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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