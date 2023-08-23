Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 8 resimde ne kadar dikkatli biri olduğunuzu test edin

        8 resimde ne kadar dikkatli biri olduğunuzu test edin

        Dikkatli insanlar, herkes büyük resme bakarken, detayları yakalayabilen insanlardır. Eğer siz de öyle biriyseniz bu 8 sorulu dikkat testi, sizin için harika bir beyin jimnastiği olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:54 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Burada yaramaz bir rakun var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

        2
        3

        E harfi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

        4
        5

        Kayıp civcivi görebildiniz mi? Cevap bir sonraki sayfada.

        6
        7

        Kafesinden kaçan papağan nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

        8
        9

        Tavşan şapkanın içinde değil! Nerede saklanıyor? Cevap bir sonraki sayfada.

        10
        11

        Zilleri çalan adamı gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

        12
        13

        Anne denizatının küçük oğlunu bulmasına yardım edin. Cevap bir sonraki sayfada.

        14
        15

        Sincabı bulabilir misiniz? Kendisine bir posta var! Cevap bir sonraki sayfada.

        16

        Kaynak: BrightSide

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i