8 resimde ne kadar dikkatli biri olduğunuzu test edin
Dikkatli insanlar, herkes büyük resme bakarken, detayları yakalayabilen insanlardır. Eğer siz de öyle biriyseniz bu 8 sorulu dikkat testi, sizin için harika bir beyin jimnastiği olacak.
Burada yaramaz bir rakun var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
E harfi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
Kayıp civcivi görebildiniz mi? Cevap bir sonraki sayfada.
Kafesinden kaçan papağan nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
Tavşan şapkanın içinde değil! Nerede saklanıyor? Cevap bir sonraki sayfada.
Zilleri çalan adamı gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
Anne denizatının küçük oğlunu bulmasına yardım edin. Cevap bir sonraki sayfada.
Sincabı bulabilir misiniz? Kendisine bir posta var! Cevap bir sonraki sayfada.