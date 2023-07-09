8 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total reyting sıralaması

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8 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleGüldür Güldür Show, Hayatımın Neşesi ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında 8 Temmuz reyting sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.