8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!

İstanbul Büyükçekmece'de olay, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
YAKIN ZAMANDA EVLENMİŞLERDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Hüseyin Karabulut (73), yakın zamanda evlendiği eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ
Evde çıkan tartışmada Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KADININ KIZI BAŞKA BİR ODADA BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. İçeride iki cansız bedenle karşılaşan polis ekipleri başka bir odada Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızını gördü.
CİNAYETİN TANIĞI OLDU
Hüseyin Karabulut'un Nurten Karabulut'u 8 yaşındaki kızının yanında öldürdüğü öğrenildi. Karabulut çiftinin cesetleri olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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