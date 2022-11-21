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Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY | 8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!
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8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!

İstanbul'da, cumartesi günü 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut tartıştığı eşi 49 yaşındaki Nurten Karabulut'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Feci olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çifte vahşetin, 8 yaşındaki bir çocuğun önünde yaşandığı ortaya çıktı

KAN DONDURAN OLAY | 8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!
8 yaşındaki çocuğun önünde çifte vahşet!
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DHA

İstanbul Büyükçekmece'de olay, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

YAKIN ZAMANDA EVLENMİŞLERDİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Hüseyin Karabulut (73), yakın zamanda evlendiği eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Evde çıkan tartışmada Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KADININ KIZI BAŞKA BİR ODADA BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kapıyı kırıp içeriye girdi. İçeride iki cansız bedenle karşılaşan polis ekipleri başka bir odada Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızını gördü.

CİNAYETİN TANIĞI OLDU

Hüseyin Karabulut'un Nurten Karabulut'u 8 yaşındaki kızının yanında öldürdüğü öğrenildi. Karabulut çiftinin cesetleri olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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