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HaberlerGündem3. Sayfa8 yıldır aranıyordu, drone destekli operasyonla yakalandı! - Haberler
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Firari hükümlü, 8 yıl sonra dron destekli operasyonla yakalandı

8 yıl önce Antalya'da işlediği cinayetin ardından kayıplara karışan A. D.'nin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi, firari A.D.'nin gizlendiği Eyyübiye Mahallesi'ndeki eve şafak vakti Dron destekli operasyon düzenledi. 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. D. yakalandı.

8 yıldır aranıyordu, drone destekli operasyonla yakalandı! - Haberler
DHA

Antalya'da 8 yıl önce işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkındaki 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., Şanlıurfa´da dron destekli operasyonla yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Antalya'da işlediği cinayetten 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D.'nin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, firari A.D.'nin gizlendiği Eyyübiye Mahallesi'ndeki eve şafak vakti operasyon düzenledi.

Dron destekli operasyonda ekipler, A.D.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.

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