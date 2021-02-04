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HaberlerGündem3. Sayfa8 yıldır kayıp olan tesisatçı cinayete kurban gitmiş
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Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçı, öldürüldükten sonra uçuruma atılmış

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısı Akif Demir'in aralarında alacak verecek meselesi olduğu kişilerce öldürüldüğü belirlendi. Emniyette Demir'i öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, Demir'i tabancayla öldürdükten sonra cansız bedenini uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi

8 yıldır kayıp olan tesisatçı cinayete kurban gitmiş
AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısı Akif Demir'in aralarında alacak verecek tartışmasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, 6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir (38) yapılan araştırma ve aramalarda bulunamadı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.Ö. (40) ve C.M.'yi (30) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyette Demir'i öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, evinden aldıkları Akif Demir'i Kızderbent Mahallesi'ne götürdüklerini, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu burada tabancayla öldürdükten sonra cesedi Aktoprak mevkiinde uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi.

H.Ö. ve C.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, Aktoprak mevkiindeki aramalarda Demir'in cesedine ulaşılamadı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise H.Ö.'nün evinde bulundu.

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