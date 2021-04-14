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80 Binde Devr-i Alem Parkı geniş açık alanıyla ziyaretçilerini bekliyor

Konya'da 80 bin metrekare üzerine kurulu park, Kovid-19 salgınında dışarıda vakit geçirmek isteyen her yaştan ziyaretçiye farklı bölümleriyle alternatif sunuyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş: "Park, hem büyüklerin hem de küçüklerin sosyal mesafeye uygun olarak vakit geçirebilecekleri nadide alanlardan bir tanesi"

80 Binde Devr-i Alem Parkı geniş açık alanıyla ziyaretçilerini bekliyor
AA

Konya'nın Meram ilçesinde, dinozorların devasa maketleri, çocukların çizgi filmlerden tanıdığı kahramanlar ve Türk-İslam eserlerinin minyatürleri bulunan "80 Binde Devr-i Alem Parkı", ilkbahar döneminde geniş açık alanıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Her yaş grubuna hitap etme hedefiyle 2014'te kurulan park, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Park, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar ve "kontrollü sosyal hayat" uygulamaları nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısı düşse de geniş ve açık alanı ile dışarıda vakit geçirmek isteyenlere uygun ortam sunuyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, açık alana kurulu parkın özellikleri ile Türkiye'de özel bir konumu bulunduğunu belirtti.

Parkın öneminin herkesin eve kapanığı bir ortamda daha da arttığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Çocukların dışarı çıkmak için kısıtlı zamanları var. Dar bir zaman diliminde geniş ve açık alanıyla sosyal mesafeyi ihlal etmeden rahatça gezilecek bir mekana sahibiz. Daha büyük parklar Türkiye'de var ancak Türkiye'de bu özelliklere sahip başka park yok. Salgının etkilerinden biraz daha kurtulmak, eğlenerek öğrenmek ve de güzel vakit geçirmek için park son derece uygun bir yer. "

Parkın en önemli ziyaretçi grubunun öğrenciler olduğuna dikkati çeken Kavuş, "Buranın ortalama ziyaretçi sayısı 250 bin civarında. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 40'lara kadar düştü. Park, hem büyüklerin hem de küçüklerin sosyal mesafeye uygun olarak vakit geçirebilecekleri nadide alanlardan bir tanesi." diye konuştu.

- "Beklentilerimizin de üstüne çıkmış çok güzel bir park"

Kocaeli'nden Konya'ya öğrenci olan çocukları için gelen Sevim Hızlısoy, parkın büyük emek verilmiş, çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Konya'ya gelmeden önce gezilecek yerleri araştırdıklarını ifade eden Hızlısoy, "Parkı gelmeden önce araştırdık. Beklenti içine girmiştik ancak burası beklentilerimizin de üstüne çıkmış çok güzel bir park. Sadece çocukların görebileceği bir yer olacağını düşündüm ama minyatürlerin de bulunmasıyla yetişkinlere de hitap eden bir mekan haline gelmiş." diye konuştu.

Zeki Hızlısoy ise parkın her kesime uygun olarak, çok kapsamlı yapısıyla kendilerini şaşırttığına dikkati çekti.

Parkın üç bölümlü yapısıyla, daha önce gördüğü parklardan ayrıldığını anlatan Hızlısoy, "Parkta sadece masal dünyası kahramanlarının yer aldığını ve çocuklara hitap ettiğini düşündüm. Burada tarih öncesi canlılar, masal dünyası kahramanları ve minyatürler bulunuyor. Bu durum parkın her kesime hitap etmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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