"80 Binde Devr-i Alem Parkı" sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

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AA

Türk dünyasına özgü minyatür eserleri, çocukların ilgi odağı hayal dünyası kahramanları, hareketli ve sesli tarih öncesi yaratıkları ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından ziyaretçi kabul eden 80 Binde Devr-i Alem Parkı, sonbahar mevsiminde de misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Meram ilçesinde, kurulu alanı 80 bin metrekare olduğundan "80 Binde Devr-i Alem Parkı" adı verilen parkta, çok sayıda masal kahramanı, 120 minyatür eser ile 50 hareketli ve sesli dinozor maketi bulunuyor.

Parktaki ağaçların hazan mevsiminin renklerine bürünmesi, ziyaretçilerin daha da eğlenceli ve güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

- "Sonbaharın renkleriyle park çok daha güzel olmuş"

Ziyaretçilerden Berra Büyüksunay, Konya halkı için parkın muhteşem bir fırsat olduğunu, şehir dışından geleceklerin ise mutlaka gezmeleri gereken yerler arasında bulunduğunu belirterek, "Hem çocuklar hem de büyükler için bir çok eser var. Sonbaharın renkleriyle park çok daha güzel olmuş." dedi.

Çekyalı eşiyle kısa süre önce yerleştiği Konya'da, bir arkadaşının tavsiyesiyle parka gelen Busenur Skarda ise parktaki masal kahramanlarının oldukça büyüleyici şekilde yapılmasının güçlü duygular oluşturduğunu belirterek, "Masal kahramanlarını görünce eski çizgi filmleri yeniden izlemek istedim. Burası çok güzel arkadaşlarımızla yeniden geleceğiz. Onların da görmesini çok istiyorum." diye konuştu.

- "Burayı çok sevdim, çocuklarımızla yeniden geleceğiz"

Çekya vatandaşı Vitek Skarda da yetişkin ve çocukların 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda eğlenceli vakit geçirdiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin ve dünyanın en güzel mimari eserlerinin minyatürlerini ve masal kahramanlarını görme şansımız oldu. Burayı çok sevdim, çocuklarımızla yeniden geleceğiz." yorumunda bulundu.

Parkta çocukların ilgisini çeken bölümlerin yanı sıra yetişkinlerin de merakını uyandıran Kız Kulesi, Tac Mahal, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Edirne Selimiye Camisi, Mostar Köprüsü gibi eserlerin yanı sıra Türk-İslam mimarisinin yegane örneklerinden han, hamam ve kervansaray gibi bazı yapıtların minyatürü bulunuyor.