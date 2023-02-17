Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı: Sağlıklı ve dinç

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Biden'ın doktoru ABD Başkanı Biden'ın sağlıklı ve dinç olduğunu söyleyerek, başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu belirtti

80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı: Sağlıklı ve dinç
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O'Connor'un detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı.

O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrollerin ardından, "sağlıklı ve dinç, 80 yaşında bir erkek olan" Biden'ın sağlık durumunun, başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu kaydetti.

Raporda, Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için bugün biyopsi yapıldığı ancak henüz sonuçlarının çıkmadığı kaydedildi. Başkan'ın diğer muayenelerinin normal olduğu aktarılan raporda, "son derece ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıldığı" da ifade edildi ve parkinson gibi nörolojik bir hastalığa sahip olmadığı bildirildi.

Kovid-19 hastalığı atlatan Biden'ın "uzun Kovid" belirtileri de taşımadığı aktarılan raporda ayrıca, Başkan'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin ise midesindeki reflü olduğu kaydedildi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 2024 başkanlık seçimleri için "aday olma niyetinde" olduğunu söylemiş ancak henüz adaylığını resmen açıklamamıştı. Sağlık raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Biden'ın, yakın zamanda adaylığını duyurması bekleniyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki ülke lideri sınırda buluştu
DÜNYA İki ülke lideri sınırda buluştu
Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından tüm uçuşlar iptal edildi
DÜNYA Frankfurt ve Münih'te tüm uçuşlar iptal edildi
Katar'dan depremzedeler için yaklaşık 70 milyon dolar yardım
DÜNYA Katar'dan depremzedeler için yaklaşık 70 milyon dolar ...
Senegal'den depremzedeler için 3 tonluk ayni yardım
DÜNYA Senegal'den depremzedeler için 3 tonluk ayni yardım
Miçotakis'ten Türk-Yunan ilişkileri değerlendirmesi
DÜNYA Miçotakis'ten Türk-Yunan ilişkileri değerlendirmesi
Dışişleri'nden deprem bölgelerinde yabancı personel açıklaması
DÜNYA Dışişleri'nden deprem bölgelerinde yabancı personel ...
Londra'da Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı
DÜNYA Londra'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Zelenskiy: "İsrail'i barış formülümüzün uygulanmasına katılmaya davet ediyorum"
DÜNYA Zelenskiy'den İsrail'e çağrı
Son dakika: Biden: Düşürülen üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz
DÜNYA Biden'dan 'tanımlanamayan cisim' açıklaması
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabuza, görevinden istifa etti
DÜNYA Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.